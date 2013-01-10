Азаров посетовал, что украинцы едят мало мяса
15:44, 10 января 2013Общество
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Премьер-министр Украины Николай Азаров сетует, что украинцы хоть и стали потреблять больше мяса, но все еще едят его меньше, чем жители других европейских стран.
Азаров: Мы в два раза отстаем от Европы / Фото: КМУ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал во время встречи с ведущими экспертами-экономистами.
Он отметил, что хотя показатель потребления мяса на одного украинца и вырос на 6 кг в год, но это все еще в полтора раза меньше европейских показателей. «То есть, имеются возможности для роста», - сказал Н.Азаров.
Кроме того, по словам премьера, Украина отстает и по показателям офисных и торговых площадей пропорционально количеству населения.
«Мы в два раза отстаем от Европы. Хотя в последнее время многое сделано», - сказал Н.Азаров.
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