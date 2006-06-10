Убит депутат блока Тимошенко - второй за два дня

В субботу был убит депутат фракции БЮТ Запорожского горсовета Виктор Савкин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, около 11.00 В.Савкин был расстрелян в упор на глазах у его 13-летней дочери.

"Это уже второе заказное политическое убийство депутата БЮТ за последние несколько дней", - отмечает в своем заявлении БЮТ.

"Позавчера криминалитет грубо расправился с представителем нашего Блока в Нежине, депутатом городского совета Потильчаком Григорием Петровичем, который возглавлял депутатскую комиссию по расследованию злоупотреблений должностных лиц горисполкома", - говорится в заявлении.

БЮТ расценивает убийства В.Савкина и Г.Потильчака как «политические».

"Второе убийство представителя политической силы, которая стала лидером последних парламентских выборов, свидетельствует, что криминал, бандиты и коррупционеры пытаются запугать тех, кто стремится установить господство закона в Украине", - отмечает пресс-служба.

"Блок Юлии Тимошенко заявляет об абсолютном безвластии и анархии в Украине. В регионах безнаказанно властвующая мафия насаждает свои криминальные законы, а центральная власть демонстрирует полную беспомощность", - подчеркивается в заявлении.

"Беспомощность, непрофессионализм и бездарность правоохранительных органов в борьбе с криминалом привела к тому, что сегодня преступники чувствуют себя более защищенными, чем простые граждане", - отмечается в заявлении.

"Усиливаются попытки расшатать суверенитет Украины, растут цены на энергоносители, на жилищно-коммунальные услуги и товары первой необходимости. Люди нищают на глазах. Социальное напряжение, языковой сепаратизм и искусственное разжигание противостояния в Крыму начинает угрожать основам самой государственности", - констатирует пресс-служба.

В связи с этим блок обращается ко всем участникам конституционного процесса "немедленно создать действенную сильную власть, которая как можно быстрее обеспечит в государстве диктат закона и права".

"Созданная БЮТ следственная группа, возглавляемая народными депутатами Украины, генералами СБУ Александром СКИБИНЕЦКИМ и Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ, займется расследованием убийств, не рассчитывая на деморализованные силовые структуры", - отмечается в заявлении БЮТ.