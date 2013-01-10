В Киеве погиб рыбак, провалившись под лед
12:24, 10 января 2013Общество
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В Киеве погиб рыбак, который провалился под лед на реке Десенка.
На реке Десенка утонул рыбак
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного территориального управления МЧС в г. Киеве, сообщение от очевидцев того, что рыбак провалился под лед, поступило в службу спасения «101» 9 января в 15.28.
Через 4 минуты на место происшествия прибыло спасательно-водолазное отделение специального аварийно-спасательного отряда. Прибыв по указанному адресу, спасатели не нашли утопленника из-за неправильно указанного ориентира, и потеряли достаточно много времени на поиски, заметили в пресс-службе. Позже они нашли тело мужчины на вид 25-28 лет, транспортировали его на берег и передали медикам.
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