В Киеве погиб рыбак, провалившись под лед

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного территориального управления МЧС в г. Киеве, сообщение от очевидцев того, что рыбак провалился под лед, поступило в службу спасения «101» 9 января в 15.28.

Через 4 минуты на место происшествия прибыло спасательно-водолазное отделение специального аварийно-спасательного отряда. Прибыв по указанному адресу, спасатели не нашли утопленника из-за неправильно указанного ориентира, и потеряли достаточно много времени на поиски, заметили в пресс-службе. Позже они нашли тело мужчины на вид 25-28 лет, транспортировали его на берег и передали медикам.