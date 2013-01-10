Майор ГАИ брал ежемесячную плату с предпринимателя

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на межрайонного прокурора Дениса Маслия, майор милиции, который был разоблачен в ноябре 2012 года во время работы по противодействию коррупционным проявлениям среди правоохранителей года, требовал и получал ежемесячную плату с предпринимателя за то, что водители общества избегали ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По информации прокурора, 13 декабря 2012 постановлением Нововодолажского районного суда работник ГАИ признан виновным в совершении административного коррупционного правонарушения по ч. 2 ст. 172-2 КУоАП. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6,8 тыс грн. Это максимальное наказание по определенной статье. Кроме того, приказом начальника ГУ МВД Украины в Харьковской области правонарушитель уволен из органов внутренних дел.

Как отметили в пресс-службе, Харьковской межрайонной прокуратурой в 2012 году составлено 5 протоколов о совершении административных коррупционных деяний. В частности, составлено 3 протокола в отношении сельских председателей Харьковского района, а также 2 протокола в отношении работников внутренних дел.