Взрыв в котельной “Львовской Политехники” признан чрезвычайной ситуацией

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, такое заключение сделала сегодня на внеочередном заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрела взрыв на ул. Устияновича, 5, в котельной НУ «Львовская Политехника».

Как отмечается в сообщении, сейчас городские коммунальные предприятия «Львовтеплоэнерго» и «Зализнычнетеплоэнерго» совместно с владельцами котельной работают над восстановлением ее функционирования. Специалисты коммунальных предприятий оказывают консультативную и практическую помощь для устранения аварии.

Также принято решение поддерживать оптимальную температуру в помещении Дома органной музыки с помощью оборудования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Во время внеочередного заседания принято решение, что будут приняты все меры, чтобы возобновить отопление до 19 января.

Ректор НУ «Львовская политехника» Юрий Бобало сообщил, что для студентов университета будут продлены каникулы с 14 до 18 января, а учебный процесс запланировано начать 21 января.

По информации и.о. директора департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации Алексея Титаренко, в данное время продолжаются безотлагательные работы по ликвидации последствий взрыва, из системы теплоснабжения 17 учебных и административных зданий на территории академического городка университета и Дома органной и камерной музыки слит теплоноситель, ситуация контролируется.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 января, в 05.25 во Львове на территории академического городка университета «Львовская политехника» (ул. Устияновича, 5) произошел взрыв газовоздушной смеси в помещении котельной, расположенной за главным корпусом вуза. В 06.51 пожар был ликвидирован. В больницу скорой помощи Львова с травмами был госпитализирован 64-летний оператор котельной.

Данная котельная обеспечивала теплом 17 учебных и административных зданий на территории академгородка „Львовской Политехники”, в которых учатся 8,5 тыс. студентов, а также Дом органной и камерной музыки на ул. Бандеры, 8.