Секретариат Кабмина увеличился на 70 человек

Увеличение произошло за счет создания трех служб вице-премьер-министров, службы министра Кабинета министров и увеличения аппарата главы правительства до 52 сотрудников.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №5, опубликованном на официальном веб-портале КМУ.

Согласно постановлению, вице-премьер-министрам разрешено иметь советников на общественных началах. Одновременно Минфину предписано увеличить объем ассигнований, выделяемых на содержание увеличенного Секретариата.

Этим же постановлением упраздняется действие 9 других постановлений, в том числе устанавливавших предельную численность секретариата Кабмина на уровне 650 специалистов.