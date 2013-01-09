Секретариат Кабмина увеличился на 70 человек
04:13, 09 января 2013Общество
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Кабинет министров Украины увеличил численность правительственного Секретариата на 70 человек – до 720 человек.
Увеличение произошло за счет создания трех служб вице-премьер-министров, службы министра Кабинета министров и увеличения аппарата главы правительства до 52 сотрудников.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №5, опубликованном на официальном веб-портале КМУ.
Согласно постановлению, вице-премьер-министрам разрешено иметь советников на общественных началах. Одновременно Минфину предписано увеличить объем ассигнований, выделяемых на содержание увеличенного Секретариата.
Этим же постановлением упраздняется действие 9 других постановлений, в том числе устанавливавших предельную численность секретариата Кабмина на уровне 650 специалистов.
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