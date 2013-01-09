“Укравтодор” отменил 6 тендеров

Как сообщается на сайте госзакупок, тендеры, которые должны были проводиться по процедуре закупки у одного участника, отменены из-за отсутствия дальнейшей потребности в закупке.

В частности, «Укравтодор» отменил два тендера на 5 млрд грн и 1 млрд грн по привлечению кредита у «Ощадбанка», два тендера по привлечению кредитов на 3 млрд грн и 2 млрд грн у «Укрэксимбанка», тендер по привлечению 1 млрд грн у АКБ «Киев» и по привлечению 3 млрд грн у «Укргазбанка».

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года Кабинет министров Украины увеличил на 2012 год государственные гарантии для обеспечения выполнения обязательств «Укравтодора» в 4 раза - с 4,295 млрд грн до 17,4 млрд грн.