Мужчина петардой повредил оба глаза

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, утром 8 января в приемное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы попал житель города Сторожинец, 1969 г.р. с ранением обоих глаз.

Как выяснилось, травму он получил в результате взрыва петарды. Пострадавший направлен в офтальмологическое отделение областной больницы в Черновцах. Состояние пострадавшего - средней тяжести.