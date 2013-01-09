Мужчина петардой повредил оба глаза
01:43, 09 января 2013Общество
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В Черновицкой области мужчина из-за взрыва петарды получил травму глаз.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, утром 8 января в приемное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы попал житель города Сторожинец, 1969 г.р. с ранением обоих глаз.
Как выяснилось, травму он получил в результате взрыва петарды. Пострадавший направлен в офтальмологическое отделение областной больницы в Черновцах. Состояние пострадавшего - средней тяжести.
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