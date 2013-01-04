Парня, который за $ 400 вывозил из Украины марихуану, посадили на пять лет

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, приговор Смелянского районного суда Черкасской области по уголовному делу, возбужденному СБУ в отношении парня, вступил сегодня, в силу 4 января.

Было установлено, что житель Маньковки Черкасской области пытался перевезти в город Калуга (РФ) марихуану за вознаграждение в 400 долларов. В марте 2012 года сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали правонарушителя при прохождении таможенного поста «Хутор-Михайловский» Сумской таможни. При досмотре поезда «Николаев-Москва», правоохранители выявили и изъяли наркотики среди собственных вещей злоумышленника.

Суд признал контрабандиста виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.307, ч.2 ст.15 и ч.3 ст.305 УКУ, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.