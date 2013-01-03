В Украине введен единый телефон бесплатной помощи при аресте

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, линия бесплатной правовой помощи работает по номеру 0-800-213103.

Звонок на данный номер бесплатный для абонентов фиксированной связи Украины. Для абонентов мобильной связи звонок платный и его стоимость определяется тарифами соответствующего оператора. Звонки невозможны с таксофонов и из-за границы.

Функционирование единого телефонного номера предусматривает переадресацию входящего звонка в соответствующий центр автоматически. В случае временной невозможности принять соответствующим центром телефонный звонок (линии связи временно не доступны), система автоматически переадресует входящий звонок в ближайший соседний центр.

Кроме того, сообщение о случаях задержания лиц можно передать по адресам электронной почты центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года пресс-служба Минюста сообщила, что во всех областях Украины, а также в городах Киев и Севастополь созданы центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

С 1 января 2013 года такие центры будут оказывать населению бесплатную правовую помощь в уголовном производстве.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, с начала 2013 года центры обеспечат предоставление бесплатной правовой помощи лицам, к которым применено административное задержание и административный арест, подозреваемым в совершении преступления лицам, которые задержаны органами дознания и следствия, лицам, к которым в порядке меры пресечения избрано взятие под стражу, лицам, по делам которых в соответствии с положениями Уголовного процессуального кодекса Украины участие защитника является обязательным.

Министр напомнил, что с 1 января 2013 года вступают в силу положения Уголовного процессуального кодекса Украины в части предоставления бесплатной правовой помощи в уголовном производстве.

В течение одного часа с момента регистрации сообщения о задержании лица центр по предоставлению помощи будет обязан назначить адвоката и выдать поручение для подтверждения его полномочий. Адвокат будет обязан прибыть в течение одного часа с момента получения поручения, а в исключительных случаях - не позже чем через шесть часов с момента получения поручения, к задержанному лицу для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.