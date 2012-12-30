Милиция изъяла полмиллиона единиц нелегальной пиротехники

Как сообщает Управление связей с общественностью Министерства внутренних дел, за незаконную реализацию пиротехнических изделий составлены административные протоколы в отношении 732 чел., а на еще 151 чел. – за противоправное применение пиротехники.

Работники органов внутренних дел во взаимодействии с заинтересованными правоохранительными и контролирующими органами осуществляют проверку торговых заведений, рынков и других мест возможной реализации пиротехнической продукции с целью прекращения реализации населению несертифицированной пиротехнической продукции, а также изъятия пиротехнических изделий, продажа которых осуществляется в неустановленных местах или без соответствующих документов. Кроме того, правоохранители устанавливают лиц, которые незаконно занимаются изготовлением и сбытом пиротехники.

Уже проверено более 800 торговых заведений, почти 10 тысяч рынков и других мест возможной реализации пиротехнической продукции. Установлены более 700 случаев ее продажи без соответствующих документов.

Правоохранители фиксируют случаи травмирования граждан некачественными пиротехническими изделиями.