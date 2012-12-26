Киевсовет продал два земельных участка в центре столицы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на последнем в этом году заседании Киевсовета.

Оба земельных участка продаются частным лицам.

Один - площадью 0,06 гектара в переулке Рыльском, 4 - будет продан за 4 млн. 689 тыс. грн. Там предусматривается эксплуатация и обслуживание существующего административного здания с устройством паркинга.

Другой земельный участок на улице Редутной, 16-А, имеет площадь 0,14 гектара. Ее приобретет за 6 млн. 343 тыс. грн частное лицо для строительства и эксплуатации здания торгово-офисного назначения. Сейчас на участке расположен объект незавершенного строительства - административный дом.