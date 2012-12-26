Киевская прокуратура получит участок под новое здание

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 66 из 89 зарегистрированных в зале депутатов.

Землю планируется передать в постоянное пользование.

В решении отмечается, что земельный участок застроен - на нем расположена трансформаторная подстанция, которая находится на балансе «Укрзализныци», и капитальный гараж, владелец которого не установлен.

Участок предоставляется за счет части земельных участков, которые находятся в постоянном пользовании прокуратуры столицы и «Укрзализныци» (письмо-согласие «Укрзализныци» от 19.10.2012), а также земель, предоставленных геолого-разведывательному техникуму для строительства жилого дома (решение исполкома Киевсовета от 1947 года).