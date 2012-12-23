Яворивский решил выйти из Национального союза писателей

Народный депутат Украины Владимир Яворивский заявил о выходе из Национального союза писателей Украины.

Об этом он сообщил на своем сайте.

«Год назад, при активной поддержке властей, Национальный союз писателей Украины возглавила лояльная к этим властям группа литераторов. В руководящие органы Союза не вошли такие знаковые писатели как: Р.Иваничук, Мария Матиос, В.Шкляр, Д.Павличко, В.Базилевский, В.Шевчук, А.Курков, А.Крым, П.Засенко, Р.Лубкивский, Н.Рябый и другие», - отметил В.Яворивский, который возглавлял НСПУ с 2001 по 2011 годы.

По его словам, «впоследствии стало абсолютно очевидным, что до недавнего времени государственно-созидательный, оппозиционный к власти писательский Союз, который учредил Общество украинского языка, Народный Рух, Демократическую партию, был штабом Оранжевого сдвига – превращается на молчаливого сателлита Партии регионов».

«Где его голос, когда идет тотальная русификация? Где его голос, когда в Украине опять появились политзаключенные? Почему он отмалчивается, когда Украину на налыгаче тянут в «обновленный» Союз? Где его голос, когда Табачник (Дмитрий Табачник – министр образования и науки – УНИАН) переписывает нашу историю, закрывает украинские школы? Где его голос, когда из Госбюджета исчезает строка и сумма в поддержку украинского языка? Где его голос, когда в Украине уничтожаются уникальные исторические достопримечательности? Где его голос, когда в Украине уменьшается количество украиноязычных книг?», - спрашивает политик.

«Вместо этого, серые, неизвестные украинскому обществу «кардиналы», копируют Азарова, сваливая на «попередников» творческую и организационную несостоятельность, отсутствие гражданской позиции, распространяя грязные, не подтвержденные ни одним официальным документом, выдумки. Все – как у «регионалов», - констатирует В.Яворивский.

«Пантюки, сидоржевские, барны – кто знает их в Украине? Однако, они, уже грызясь между собой, силятся делать литературную политику, превращая свободное писательское общество в примитивный террариум», - отмечается в заявлении.

«Потому я выхожу из членов НСПУ. На мое место можете взять «самого гонорарного» на сегодня автора (правда плагиатора), фамилия которого известна в Украине всем», - прибавил В.Яворивский.