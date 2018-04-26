Лауреаты Шевченковской премии обратились к Порошенко: Союз писателей пытаются уничтожить

В открытом письме писатели заявили, что кампания по дискредитации Национального союза писателей Украины продолжается третий год, а заказчики заинтересованы в завладении ее недвижимостью.

Известные украинские писатели, лауреаты Шевченковской премии, обратились с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко. В нем они призывают руководство государства вмешаться в ситуацию с Национальным союзом писателей Украины.

"Мы обращаемся к руководству государства, лично к Президенту Украины Порошенко П.А. с настоятельной просьбой остановить грязную кампанию, направленную на фактическое уничтожение Союза писателей", - говорится в письме, под которым подписались Иван Драч, Николай Жулинский, Левко Лукьяненко, Павел Мовчан, Юрий Мушкетик, Дмитрий Павлычко, Михаил Слабошпицкий и Юрий Щербак.

Как говорится в открытом письме, 22 апреля в программе «5-го канала» «Стоп коррупции» продемонстрирован видеосюжет под названием «Национальный союз авантюристов», в котором говорится о якобы «коррупционных действиях» нынешнего руководства Национального союза писателей Украины. Информационным поводом для программы стало открытое письмо членам Правления НСПУ бывшего генерального директора Дирекции управления имуществом НСПУ Остривного.

"Очень обидно, что «канал честных новостей» опустился до примитивного уровня низкопробной «джинсы», выполняя заказ лиц, заинтересованных в маргинализации Союза писателей и в получении доступа к ее имуществу", - отмечают писатели.

Как говорится в письме, председатель НСПУ Михаил Сидоржевский прокомментировал письмо Остривного на страницах газеты «Литературная Украина», подробно опровергнув приведенные в письме обвинения.

"Хотим отметить, что позорная вакханалия по шельмованию НСПУ и ее главы продолжается уже третий год. Однако многочисленные обращения исполнителей этого заказа в судебные и правоохранительные органы не дали желаемого для заказчика результата. Ни одно из голословных обвинений не подтвердилось, а проверки, проводимые соответствующими органами, в том числе и отделом аудита Министерства культуры Украины в ноябре – декабре 2017 года, показали отсутствие финансовых нарушений или злоупотреблений со стороны руководства Союза", - говорится в письме.

Вместе с тем, писатели отмечают, что многочисленные скандалы, спровоцированные "заинтересованными силами", в значительной мере дискредитировали Союз писателей в глазах общественности.

"Речь идет о спланированной кампании по дискредитации известной в Украине общественной организации, которая объединяет в своих рядах около двух тысяч писателей, и с которой связаны имена светочей украинского национального возрождения ХХ-го века – Павла Тычины, Максима Рыльского, Владимира Сосюры, Андрея Малышко, Олеся Гончара, Григора Тютюнника, Павла Загребельного", - отмечают авторы письма.

"Нынешнее руководство НСПУ в чрезвычайно сложных финансовых условиях делает все возможное для сохранения Союза писателей как одного из важных факторов гуманитарной политики государства. Современные мастера слова прекрасно понимают угрозы внутреннего и внешнего характера, которые сейчас стоят перед украинским государством, и в своих произведениях стараются изобразить всю сложность нынешнего драматического бытия. Писатели последовательно отстаивают украинские национальные интересы, поддерживают и будут поддерживать созидательные инициативы руководства государства, направленные на развитие украинской культуры как стратегического фактора национальной безопасности", - отмечается в письме.