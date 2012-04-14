Семиноженко о гонораре Януковича: это обычная мировая практика

Об этом он сказал в комментарии УНИАН по поводу декларации о доходах Президента Украины Виктора Януковича за 2011 год.

В.Семиноженко заметил: «Я не разговаривал по этому поводу с Президентом Украины, но, насколько понимаю, речь идет об авансе за издание в будущем мемуаров главы государства. Думаю, видимо, Виктор Янукович согласился дать пространное интервью после 2020 года и рассказать о своей драматической жизненной судьбе, работе в должности премьер-министра, о том, как он пережил оранжевую революцию, как находился в оппозиции в 2005 и 2008-2009 годах и, в конечном итоге, смог выиграть президентские выборы и провести реформы».

По словам В.Семиноженко, практика издания мемуаров политическими лидерами достаточно является распространенной в Европе и Северной Америке, и такие книги, если речь идет о настоящих мемуарах, издаются, когда политик уже ушел с должности, а поэтому он может говорить больше, без ограничений дипломатического и политического характера. Читателям будет интересно узнать о том, какие в действительности причины стояли за историческими решениями, возможно, какие-то смешные случаи, добавил В.Семиноженко, подчеркнув, что поэтому издательства заблаговременно стараются выкупить эксклюзивные права на эти мемуары.

«Известный случай, когда для записи мемуаров 18-го Президента США Гранта издательство специально наняло райтером Марка Твена. Вполне понятно, что такой проект стоил издательству недешево. Сегодня бестселлерами являются, например, мемуары Шарля где Голля, Винстона Черчилля, «Государственность» Маргарет Тетчер или «Пожалуйста, коротко!» Вацлава Гавела. Рональд Рейган также «продал свою память заранее». Он получил аванс 8,5 миллиона долларов от одной из компаний за свои мемуары и сборник речей. Президент США Джорж Буш-младший, еще находясь на должности, получил аванс в 7 миллионов долларов за книгу мемуаров «Момент истины», которая вышла только в ноябре 2010 года, когда Америкой уже 2 года управлял Барак Обама», - напомнил В.Семиноженко.

Он отметил: «Насколько я помню, Билл Клинтон согласился уступить права на публикацию своих мемуаров компании за гонорар, который составляет свыше 10 миллионов долларов. Его супруга Хилари Клинтон еще на посту сенатора получила аванс в 8 миллионов долларов за книгу мемуаров, которая вышла через несколько лет, - в 2005-ом. Аванс за книгу воспоминаний в 8,5 миллиона долларов получил Папа Иван Павел II. Британская пресса много писала, что Тони Блэр предлагал издательствам купить мемуары за гонорар в 16 миллионов фунтов стерлингов. В конечном итоге, он согласился на предложение Руперта Мердока с авансом в 4 миллиона фунтов стерлингов. Все эти цифры значительно выше, чем тот гонорар, который получил Виктор Янукович».

Как подчеркнул В.Семиноженко, «на постсоветском пространстве политические мемуары обычно не столь откровенны, как на Западе. Возможно, Виктор Янукович сломает эту практику и расскажет в присущем ему откровенном стиле о сегодняшнем «закулисье власти».

Как сообщал УНИАН, Президент В.Янукович обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год.

Согласно декларации, в 2011 году В.Януковичем было получено 757,6 тыс. грн (графа «заработная плата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные (выплаченные) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора»).

В качестве процентов по банковскому вкладу от финансовых учреждений главой государства получено 155,4 тыс. грн.

Кроме того, в 2011 году ООО «Типография «Новый мир» (Донецк) выплатило Президенту авторское вознаграждение в сумме 16,4 млн грн за переданные этому издательству имущественные права. В частности, издательство получило права на созданные в 2005-2010 годах В.Януковичем книги «Рік в опозиції. У політиці не буває остаточних перемог і поразок», «…І рік при владі. Від кризи – до економічного зростання», «Здолати шлях», «Як Україні далі жити», а также на литературные произведения, которые в будущем будут созданы автором.

С полученной суммы авторского вознаграждения В.Януковичем в бюджет было уплачено 2,8 млн. грн налога на доходы физических лиц.