В Днепропетровской области спасатели вытянули из снежных заносов 60 фур

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ГТУ МЧС.

При помощи спецтехники было нормализовано движение на крутых подъемах ряда улиц Днепропетровска, а также на автодорогах Криничанского района области.

По словам начальника Главного теруправления МЧС в Днепропетровской области Игоря Романюка, заторов на дорогах региона нет.

Сегодня утром в Днепропетровске и прилегающих районах начался сильный снегопад, что осложнило движение транспорта. По данным теруправления МЧС, на автодорогах работают 268 единиц специальной техники и свыше 360 работников коммунальных служб.

В связи с осложнением погодных условий территориальное управление МЧС ввело специальное патрулирование на основных автодорогах Днепропетровской области.