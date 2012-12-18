До 40% контрабандных сигарет попадает в Польшу через Украину
01:43, 18 декабря 2012Общество
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Работники Польской пограничной службы задержали в городе Белосток подозреваемого в контрабанде сигарет гражданина Польши, который имел при себе около 200 тысяч евро.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Подлясского отдела Польской пограничной службы, кроме того, в его гараже были выявлены сигареты и табак стоимостью еще около 200 тысяч евро.
Мужчина имел при себе наличность в трех валютах: доллары, евро и польские злотые.
Всего с начала года работники Подлясского отдела пограничной службы (участок границы с Беларусью) выявили контрабандных сигарет на 3,5 млн. долларов.
По данным польского Минфина, до 40% всех контрабандных сигарет в Польшу попадает через Украину.
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