До 40% контрабандных сигарет попадает в Польшу через Украину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Подлясского отдела Польской пограничной службы, кроме того, в его гараже были выявлены сигареты и табак стоимостью еще около 200 тысяч евро.

Мужчина имел при себе наличность в трех валютах: доллары, евро и польские злотые.

Всего с начала года работники Подлясского отдела пограничной службы (участок границы с Беларусью) выявили контрабандных сигарет на 3,5 млн. долларов.

По данным польского Минфина, до 40% всех контрабандных сигарет в Польшу попадает через Украину.