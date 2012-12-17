В трагедии на ММК им. Ильича, где на людей упал ковш со сталью, обвинили завод из России

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области со ссылкой на предварительные выводы экспертной комиссии по расследованию причин и обстоятельств несчастного случая, который произошел 10 декабря в Мариуполе.

«Обрыв консольной части траверсы на ММК им. Ильича произошел из-за неудовлетворительного качества сплава швов балки заводом производителем. А также недоработки проектной документации предприятием-производителем в части установления предельного срока службы стенда и определения периодичности и методов контроля сварных швов», - сказано в сообщении.

В сообщении отметили, что аналогичный случай произошел в 2004 году в Нижнем Тагиле (Россия), где также оборвался ковш производства завода «Уралмаш». Тогда так же были смертельно травмированы двое рабочих.

В теруправлении напомнили, что на ММК им. Ильича разливочный стенд был изготовлен заводом «Уралмаш» и запущен в работу в 1993 году.

Сейчас, по рекомендации теруправления Госгорпромнадзора в Донецкой области все заводы области, которые имеют подобные машины начали проверку их состояния путем ультразвуковой диагностики. На заводе ММК им. Ильича приостановлена эксплуатация второй такой машины. Расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, утром 10 декабря, в кислородно-конвертерном цехе Мариупольского металлургического комбината им. Ильича (Мариуполь, Донецкая обл.) произошло внезапное обрушение ковша с раскаленной сталью машины непрерывного литья заготовок.

По данным теруправления Госгорпромнадзора в Донецкой области, у машины непрерывного литья заготовок в конвертерном цехе №2 при повороте траверсы сталеразливочного стенда, на которой находились пустой и полный сталеразливочные ковши, произошел обрыв консольной части траверсы, на которой стоял полный ковш с 150 тоннами раскаленного металла. Металл разлился в зону обслуживания МНЛЗ. Площадь разлива составила 250 кв. м. Двое работников 1979 и 1991 годов рождения были смертельно травмированы, еще один - 1982 года рождения - получил ожог правой руки. Всего на момент происшествия в цехе находились 5 человек.

На меткомбинате в связи с гибелью рабочих с 11 декабря введен особый режим государственного надзора.