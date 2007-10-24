Ющенко велел военным отдать Львову международный аэропорт

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ “О некоторых вопросах подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”.

Этим указом предусмотрено, что Кабинет Министров Украины осуществит в месячный срок в установленном порядке мероприятия по передаче, в частности, Министерству Украины по делам семьи, молодежи и спорту учебно-спортивной базы по летним видам спорта (г. Львов), в собственность территориальной общины города Одессы стадиона СКА, в собственность территориальной общины города Львова целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» вместе с взлетно-посадочной полосой при условии общего с Министерством обороны Украины использования этой полосы до 2011 года, обеспечив адекватную компенсацию Министерству обороны Украины в связи с передачей данных объектов, в собственность территориальной общины города Львова стадиона «Сокол», целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Львовский ипподром».

Как отмечено в указе эти мероприятия необходимы для надлежащего обеспечения спортивными зданиями и сооружениями и соответствующей инфраструктурой подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Также Кабинету Министров Украины, Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Одесской, Харьковской областным, Киевской городской государственным администрациям поручено предусматривать в проектах государственного и местных бюджетов на соответствующие годы финансирование мероприятий по подготовке в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, обеспечивать привлечение на эти цели средств из других не запрещенных законодательством источников.