Ющенко издал указ о двух армейских призывах в 2008 году

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определил сроки проведения очередных призывов на срочную воинскую службу граждан Украины и увольнения в запас военнослужащих в 2008 году.

Об этом идет речь в Указе Президента, опубликованном на его официальном сайте.

В соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и воинской службе» Президент определил на 2008 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную воинскую службу: 1) апрель – май; 2) октябрь – ноябрь.

Президент обязал призвать на срочную воинскую службу граждан Украины мужского пола, которые ко дню отправки в воинскую часть достигли 18 лет и не имеют права на отсрочку, и граждан старшего призывного возраста, утративших право на отсрочку от призыва на срочную воинскую службу: 1) в апреле – мае 2008 года; 2) в октябре – ноябре 2008 года.

В.ЮЩЕНКО также поручил Кабинету Министров определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов. Также Президент поручил Кабмину, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям обеспечивать выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных призывов граждан Украины на срочную воинскую службу.

Кроме этого Президент обязал уволить в запас из Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, Государственной специальной службы транспорта Украины военнослужащих, призванных на срочную воинскую службу, имеющих высшее образование по образовательно-квалификационному уровню подготовки специалиста или магистра и отслуживших установленные сроки срочной воинской службы: в январе – феврале 2008 года и в июле – августе 2008 года, а также других военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной воинской службы в апреле – мае 2008 года и в октябре – ноябре 2008 года.

Президент поручил Министерству транспорта и связи Украины обеспечивать по заявкам военного командования, Администрации Государственной специальной службы транспорта Украины перевозки лиц, указанных в статьях 2 и 5 этого Указа, с соблюдением требований безопасности и проведения расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 1 статьи 2, который вступает с 1 марта 2008 года, пункта 2 статьи 2, который вступает с 1 сентября 2008 года.