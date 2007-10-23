Музеи против передачи церкви объектов культурного наследия

Руководители музеев и деятели культуры выступают за установление моратория на передачу церковным организациям и религиозным общинам объектов культурного наследия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении музейных работников и деятелей культуры Украины к органам центральной и местной власти Украины и к высшему руководству религиозных общин и церковных организаций всех конфессий и верований. Обращение было принято сегодня во время заседания круглого стола, на котором речь шла о проблемах сохранения достопримечательностей историко-культурного наследия, переданных в пользование религиозным общинам и церковным организациям.

В обращении отмечается, что этот мораторий должен быть встановлен до проведения мониторинга объектов культурного наследия, переданных в пользование церковным организациям и религиозным общинам.

Подписанты документа считают необходимым возобновить государственный контроль за этими объектами культурного наследия. Кроме того, они предлагают обеспечить прозрачность механизма использования бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, находящихся в пользовании церквей.

В обращении отмечено, что в настоящее время в Украине религиозным общинам передано около 5 тысяч достопримечательностей и нескольких десятков тысяч музейных экспонатов.

Президент Украинского комитета Международного совета по вопросам достопримечательностей и выдающихся мест (ІКОМОС) Николай ЯКОВИНА во время круглого стола заметил, что в государстве обострилась проблема сохранения и использования выдающихся культовых сооружений, в частности Национального заповедника “София Киевская” и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. По его словам, сегодня эти памятники оказались “под угрозой гибели из-за непродуманного использования их религиозными конфессиями”. Он, в частности, напомнил, что в ночь с 7 на 8 октября были уничтожены памятники архитектуры - врата и ограждения на въезде в Нижнюю Лавру.

Н.Яковина раскритиковал письмо министра культуры и туризма Украины Юрия БОГУЦКОГО от 7 сентября текущего года о согласии на передачу Украинской православной церкви нескольких корпусов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и, в том числе, уникальной древнерусской достопримечательности - Церкви Преображения (Спаса на Берестове). Он напомнил, что она находится вне границ Киево-Печерской лавры.

Н.ЯКОВИНА отметил, что на днях Украинский комитет ІКОМОС принял заявление, в котором просит власть ускорить принятие указа Президента Украины об утверждении перечня выдающихся памятников, не подлежащих передачи в постоянное пользование религиозным организациям, куда войдет и Церковь Спаса на Берестове. В нем есть также требование дать правовую оценку и привлечь к ответственности лиц, причастных к разрушению врат и ограждения на въезде в Нижнюю Лавру.

Член правления Всеукраинской ассоциации музеев, директор Черниговского исторического музея Сергей ЛАЕВСКИЙ отметил, что сейчас идет противостояние вокруг Церкви Святой Великомученицы Екатерины представителей УПЦ-КП и УПЦ-МП, вследствие чего уже почти год работники музея не могут туда попасть, а в этой церкви хранится достаточно много ценных экспонатов, в частности, вышитый рушник 1746 года, керамические изделия.

Заместитель директора Национального историко-этнографического заповедника “Переяслав” Галина ГЛУШКО сообщила, что подобная ситуация сложилась вокруг Михайловской церкви, построенной в XVII веке.