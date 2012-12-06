Налоговая милиция изъяла в Днепропетровске 200 000 пачек поддельных сигарет

По информации, поступившей от гражданина К., состав ориентировался на оптовых покупателей, а табачные изделия, которые реализовывались, не имели марок акцизного налога установленного образца. Во время проверки информация подтвердилась. 34-летний организатор контрабандного бизнеса незаконно реализовывал табачные изделия производителей республик Молдова и Беларусь.

Из незаконного оборота изъято 200 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 1 миллиона 200 тысяч гривен. Также налоговиками были обнаружены пачки сигарет белого цвета без признаков производителя или иных сведений о табачном изделии.

Сейчас решается вопрос о привлечении организатора к административной ответственности.

Налоговая милиция Украины - это специальное подразделение, которое является инструментом государства в борьбе с налоговыми и финансовыми правонарушениями.

За 10 месяцев 2012 года благодаря работе налоговой милиции в государственный бюджет Украины было направлено 3,4 миллиарда гривен.