Золото резко упало в цене

По результатам торговой сессии в понедельник золото резко подешевело из-за сильного давления со стороны доллара, курс которого пошел вверх. Декабрьский контракт на поставку золота подешевел на $8,40, или на 1,1%, до $760 за тройскую унцию. В ходе торгов золото падало до $751 за тройскую унцию.

По данным "К2Капитал", еще одним фактором, сыгравшим против золота, стало падение нефтяных котировок. Аналитики заявляют, что на рынке золота произошла коррекция, о которой они предупреждали на прошлой неделе. Золото росло быстрыми темпами в течение долгого времени из-за отсутствия серьезных негативных факторов, и закончилось фиксацией прибыли, к которой приступили крупные игроки на рынке "желтого металла".

Тем не менее, падение цен на золото рассматривается как хорошая возможность для покупки, так как после небольшой передышки золото, скорее всего, возобновит рост.

Цены на другие металлы в понедельник также снизились. Декабрьский контракт на поставку серебра подешевел на $0,08, или на 0,6%, до $13,555 за унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись со снижением на $0,065, или на 1,8%, на отметке $3,4865 за фунт.

Январские фьючерсы на поставку платины упали на $8,80, или на 0,6%, на отметке $1439,80 за унцию. Декабрьский контракт на поставку палладия подешевел на $7,35, или на 2%, до $365,15 за унцию.

ЛIГАБiзнесIнформ