Официальный курс валют на 4 декабря
04:00, 04 декабря 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 3 декабря – 799.3000)
100 EUR – 1043.6460 (на 3 декабря – 1037.9710)
10 RUR – 2.5921 (на 3 декабря – 2.5942)
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