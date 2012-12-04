Официальный курс валют на 4 декабря

04:00, 04 декабря 2012
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 4 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 3 декабря – 799.3000)

100 EUR – 1043.6460 (на 3 декабря – 1037.9710)

10 RUR – 2.5921 (на 3 декабря – 2.5942)

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