Днепропетровский журналист собрал свыше 3 млн. грн. пострадавшим от взрыва газа

Известный днепропетровский тележурналист, автор и ведущий программы «Губернские хроники» Борис ФИЛАТОВ (9-й телевизионный канал) собрал пострадавшим от взрыва газа более трех миллионов гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, с призывом ко всем бизнесменам города помочь пострадавшим от взрыва бытового газа Б.ФИЛАТОВ обратился неделю назад. С экрана телевизора Б.ФИЛАТОВ призвал адресно помочь жителям дома по улице Мандрыковской, 127, и поклялся, что ни одна копейка не будет потрачена нецелевым способом.

В течении пяти рабочих дней в адрес телепрограммы было перечислено более трех миллионов гривен, половину из которых направила компания «Смарт Холдинг», принадлежащая российскому бизнесмену Вадиму НОВИНСКОМУ.

Как сообщили УНИАН на 9-м телеканале, первые выплаты пострадавшим будут произведены уже сегодня.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. В результате взрыва газа погибли 23 человека.