В Харькове облили кислотой иномарку депутата

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло в субботу в Ленинском районе областного центра.

Сообщение о происшествии поступило в райотдел милиции от оператора «102». «В период с 9.00 до 13.00 по улице Полтавский шлях, 184 неизвестный облил неустановленным веществом автомобиль», - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа, которая сразу прибывшая на место события, «на указанном автомобиле обнаружила следы вещества, вызвавшего внешние повреждения иномарки».

Этот факт должным образом зарегистрирован, изъятые вещественные доказательства направлены на исследование в экспертно-криминалистическую лабораторию. Работники милиции опрашивают свидетелей для установления всех обстоятельств происшествия, сообщили в ОСО.

Как пишут местные СМИ, кислотой был облит автомобиль депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика. «Это произошло сегодня у Дома офицеров на Холодной Горе в Харькове, где депутаты горсовета Андрей Лесик и Виталий Саттаров проводили плановую встречу с харьковчанами, - пишет ІА «Status quo». - Главным свидетелем произошедшего стал парень, который ехал в трамвае и увидел, как какой-то мужчина в куртке и кепке обливает какой-то жидкостью из стеклянной бутылки автомобиль. Парень выскочил из трамвая и сообщил об увиденном охране Дома офицеров. В это время нарушитель убежал, оставив на месте преступления бутылку. Охрана, в свою очередь, сообщила о случившемся депутату Лесику».

А.Лесик - депутат Харьковского горсовета с 2010 года. Был членом партии «Сильная Украина». В сентябре 2011 заявил о выходе из этой партии. С 2009-го – президент благотворительного фонда «ФК Премьер».