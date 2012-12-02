В НБУ уверяют, что проблемные кредиты сократились на 12 миллиардов

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на слова директора департамента методологии банковского регулирования и надзора Национального банка Украины Натальи Иваненко.

«Банковская система увеличивает свои активные и пассивные операции. Пусть темпы кредитования недостаточно высоки, но абсолютный прирост кредитов за год - 25 млрд грн - это все-таки цифра хорошая. Банковский сектор демонстрирует увеличение доверие и со стороны населения. С начала года объем депозитов физических лиц увеличился на 45 млрд грн», - сказано в сообщении.

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По словам Н.Иваненко, именно благодаря совокупности вышеперечисленных факторов банковская система за 10 месяцев получила прибыль 3,8 млрд грн.

«Стабильность банковского сектора не вызывает у нас сомнений. Есть, конечно, ряд факторов, которые влияют на его состояние - нельзя быть оторванными от ситуации и на внутреннем рынке, и на внешних рынках. Но в целом состояние нормальное», - резюмировала директор департамента методологии банковского регулирования и надзора НБУ.