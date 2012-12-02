Банкир: ЕБРР готов увеличить инвестиции в Украину

Об этом сказал старший банкир ЕБРР Александр Павлов во время круглого стола «Какой будет банковская система в 2013 году?», сообщает газета «Зеркало недели. Украина».

«Мы до сих пор вынуждены кредитовать только в долларах, и, соответственно, это накладывает обременительные последствия с валютными рисками для наших клиентов. В случае начала работы с гривневыми инструментами как ЕБРР, так и международные финансовые корпорации, смогли бы увеличить нашу среднесрочную поддержку секторов инфраструктуры, муниципалитетов, банковского сектора, для кредитования малого и среднего бизнеса, долгосрочной ипотеки», - отметил финансист.

А.Павлов также отметил, что ключевой целью для Украины должно стать повышение интереса к себе со стороны международных инвесторов, которые в последние годы только угасал.

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«Мы надеемся, что он [интерес] хотя бы продержится на том уровне, который позволит развиваться. Задача страны возобновить инвестиционную привлекательность, чтобы тот долгосрочный потенциал, который у страны есть и который признают абсолютно все международные аналитики, все-таки конвертировался в какие-то краткосрочные и быстрые инвестиции», - отметил представитель ЕБРР.