Суд вернул общине Киева участок площадью 5,5 га
09:08, 02 декабря 2012Общество
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Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры Киева и признал недействительным договор аренды земельного участка площадью 5,5 га, заключенный Киевсоветом с ООО «Стройиндустрия».
Изменения вносились в уже недействительный договор
Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры столицы, Киевсовет в мае 2006 года заключил с ООО «Стройиндустрия» договор аренды земельного участка сроком на 3 года для строительства складского комплекса в пер. Жмеринском в Святошинском районе. Почти через год по окончании срока действия договора – в 2010 году - решением Киевсовета были внесены изменения в уже недействительный договор о продлении его еще на 15 лет.
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По решению суда ООО «Стройиндустрия» обязано вернуть земельный участок территориальной общине Киева.
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