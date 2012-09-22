Киеву будет возвращен дом художников на Андреевском спуске

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, с 2004 года и до настоящего времени нежилые помещения используются общественным объединениям «Ассоциация артгалерей Украины» и благотворительным фондом «Ассоциация деятелей современного искусства Украины» на основании заключенного с КГГА договора аренды.

Как выяснилось, в 2007 году здание было незаконно отчуждено без ведома КУГА, и впоследствии еще трижды перепродавалось коммерческим структурам.

Его владельцем является иностранная компания «Бредал Холдин Лимитед» (Великобритания).

Высшим хозяйственным судом Украины по кассационной жалобе прокуратуры Киева соглашение купли-продажи коммунального имущества признано недействительным.

Следующим шагом прокуратуры Киева стало обращение в суд с иском к компании «Бредал Холдин Лимитед» о возвращении помещения столичной общине.

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Прокуратура отмечает, что с 2004 года указанные помещения используются художниками для организации и проведения всеукраинских, международных проектов в сфере современного искусства, презентации украинских художников в мире, реализации масштабных фестивалей на Андреевском спуске и пр.

Ни один из новых владельцев помещением никогда не пользовался.