О чем Гриценко говорил с Гейтсом

Министры обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО и США Роберт ГЕЙТС обсудили сотрудничество в военной сфере двух стран. Об этом журналистам сообщил А.ГРИЦЕНКО по итогам двусторонней встречи.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам руководителя украинского военного ведомства, в частности были обсуждены мероприятия, проведенные в 2007 году. Министры положительно отметили, что согласно с ранее утвержденным планом проведены все запланированные военные учения. Также министры проанализировали совместную деятельность в рамках миротворческих миссий, где привлеченные военнослужащие обеих стран, в частности, были подтверждены позитивные оценки выполнения задач украинскими военнослужащими в Косово, участие украинского корвета «Тернополь» в операции НАТО «Активные усилия» и общее участие в Афганистане.

А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что обсужден план сотрудничества в следующем году. В частности, на протяжении следующих двух недель состоится заседание экспертов, которые окончательно согласуют план общих действий.

Министр отметил, что одной из приоритетных задач сотрудничества Украина-США является техническая помощь по обустройству в Яворове (Львовская область) центра миротворчества и безопасности, где подготовку будут проходить не только украинские военнослужащие, но и будущие миротворцы из разных стран, которые будут выполнять задачи под эгидой ООН.