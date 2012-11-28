Умер Иван Билык

Как передает "Україна молода", И.Билык скончался в ночь на 27 ноября, ему было 82 года.

И.Билык болел в последние годы и ничего не видел. В киевской организации Союза писателей сообщили, что сейчас идет экспертиза, после которой станет известна дата похорон.

"Скорее всего, просто не проснулся. Родственники нашли его утром", - рассказали коллеги писателя.

И.Билык - автор десяти романов. Самыми известными из его работ являются украинские исторические романы, написанные в советское время - "Меч Арея" (1972) и "Похороны богов" (1986).

Вскоре после выхода "Меч Арея" был запрещен по указанию ЦК Компартии Украины - за "неправильную трактовку истории": его изъяли из библиотек, а нераспроданные экземпляры - из книжных магазинов, несмотря на то, что роман сразу же стал бестселлером.

Самого писателя заставили уволиться с работы в редакции газеты "Литературная Украина". Лишь через три года И.Билыку удалось устроиться в редакцию журнала "Всесвіт" на должность "секретарь-машинистка". Кроме того, он был лишен права печататься.

Однако запрещенная книга распространялась на территории СССР "из рук в руки" и была переиздана за рубежом - в Канаде, Америке, Великобритании. Всего роман переиздавался 15 раз.