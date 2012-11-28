В Донецке милиция почти месяц ищет пропавшую профессора медуниверситета

Об этом УНИАН сообщил отец Н.Калинкиной Валерий Калинкин. Данный факт также подтвердили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Донецкой области.

«Да. Мы расследуем», - сказали правоохранители, но о каких-либо версиях, или подробностях хода следствия говорить не стали, сославшись на то, что родственники Н.Калинкиной не хотят никакой огласки. Также в областном УВД подтвердили, что до сих пор никакой официальной информации об этом правоохранительные органи не обнародовали.

В то же время муж и отец пропавшей, с которыми беседовала корреспондент УНИАН, утверждают, что заинтересованы в распространении информации в прессе и готовы работать со следствием.

«Неправда, что мы не хотели общаться с журналистами. Я приходил все время к следователям и хотел согласовать с ними, что можно дать в прессу. Я ничего не хотел говорить за спиной правоохранителей и хотел, чтобы информация исходила, прежде всего, от них. Это, чтобы я случайно не сказал то, что может навредить следствию», - подчеркнул В.Калинкин.

Он рассказал, что в тот день, 5 ноября в 17.45 его дочь, доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренней медицины №1 международного медицинского факультета Донецкого национального медуниверситета вышла после работы со своей кафедры, расположенной на территории Областной центральной клинической больницы, села в свой автомобиль и отправилась домой в микрорайон «Азотный».

«Когда появилась распечатка ее звонков, оказалось, что в 18.15 телефон у Наташи был отключен, именно в это время был зафиксирован последний сигнал. По сути, что-то произошло, видимо, в течение этого получаса. Так мы предполагаем», - рассказал отец.

По его словам, уже ночью с 5 на 6 ноября семья начала поиски Н.Калинкиной - были оповещены все службы в городе, все знакомые, ее муж проехал по обычному маршруту ее следования от места работы и домой, но безрезультатно.

6 ноября В. Калинкин написал заявление о пропаже дочери в Ленинский РОВД, по месту ее работы. А 8 ноября, когда была найдена машина пропавшей, в Куйбышевском РОВД было открыто дело по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство).

В. Калинкин рассказал, что об одиноко стоящей машине в милицию сообщили 7 ноября жители одного из трехэтажных домов, расположенного недалеко от того места, где был припаркован автомобиль.

«Машина стояла возле 23-й больницы, в 100 метрах от входа в поликлинику, стояла аккуратно припаркованная возле дороги. Это не далеко от дома, как бы в направлении домой, но в проулке, по которому она обычно никогда не ездила, никогда туда не сворачивала. Это очень близко от дома, не более 800 метров», рассказал Дмитрий, муж Н. Калинкиной, добавив, что ключи от машины были в замке. По словам родственников, на заднем сидении были видны два маленьких пятнышка от капель крови.

«Мы всячески помогали следствию - и справки добывали, самих правоохранителей возили, куда было необходимо», - сказал отец.

Родственникам удалось достать справку о группе крови из роддома, в котором Н.Калинкина 20 лет назад рожала сына. Также родственники подсказали, что она оставляла свои отпечатки пальцев, когда летала в Лондон.

В то же время, по словам В.Калинкина, родственники не получили даже обыкновенных документов об изъятии у них ряда вещей.

Он рассказал, что за время расследования этого дела уже сменилось три следователя; целых три недели потребовалось, чтобы определить, что капли крови в машине принадлежат пропавшей дочери; машина была обнаружена 7 ноября, но только 8 ноября она была осмотрена экспертами, простояв без надзора лишние 12 часов. И, наконец, дело было возбуждено 8 ноября, но только 22 ноября, по просьбе отца, он был признан потерпевшим по делу.

У родственников нет версий о том, что случилось, но они еще надеются на следствие и говорят, что «не дадут замолчать» дело.

«Я, честно говоря, думал, что, если милиция будет действовать быстро, очень оперативно - вдруг она жива, ее могут найти, спасти и все остальное. Но потом таяла и таяла надежда, и я не знаю уже сколечко ее, этой надежды осталось, что она жива. Скорее всего, ее уже нет в живых, но ведь следствие не должно останавливаться. Мне нужно знать, где мой ребенок и, по крайней мере, я должен его по христиански похоронить. И те, кто это сделал должны быть найдены и наказаны», - сказал отец пропавшего профессора.