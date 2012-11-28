В четверг в Украине - до 17° тепла

Существенных осадков не ожидается, лишь днем в западных областях пройдет дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром на большей части территории будут туманы. Ветер южный, 5-10 м/с, в Карпатах и на юге страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье до 14°; в южной части ночью 5-10° тепла, в Крыму до 13°, днем 12-17°.

В Киеве и области без осадков. Ночью и утром туман. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°. В г. Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.