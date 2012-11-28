Украина сократила транзит российского газа

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в октябре объем транзита по сравнению предыдущим месяцем уменьшился на 2,2% - до 6,443 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в подземные хранилища газа.

Перед началом отопительного сезона компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, накопила в подземных хранилищах около 20 млрд куб. м газа.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» - компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.