Официальный курс валют на 27 ноября

04:00, 27 ноября 2012
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 27 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 26 ноября – 799.3000)

100 EUR – 1036.2125 (на 26 ноября – 1031.8164)

10 RUR – 2.5767 (на 26 ноября – 2.5674)

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