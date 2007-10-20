Почему Англия упорно избегает евро?

Великобритания не планирует вводить в обращение единую общеевропейскую валюту евро. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Гордон Браун на пресс-конференции по завершении саммита ЕНП в Лиссабоне, передает Reuters.

Отметим, что предшественник Г.Брауна на посту премьера Тони Блэр неоднократно подчеркивал возможность присоединения страны к еврозоне при условии, что для этого сложится соответствующая экономическая обстановка.

Со своей стороны, Г.Браун высказал ряд соображений по поводу макроэкономической ситуации, сложившейся после того, как нынешним летом в США разразился кризис рынка рисковой ипотеки. По словам Г.Брауна, американский ипотечный кризис непременно отразится на росте ведущих мировых экономик, хотя "фундаментальные показатели экономики Евросоюза остаются сильными".

Как сообщил британский премьер, в ответ на последствия недавнего кризиса ликвидности на мировых рынках тройка ведущих стран ЕС - Великобритания, Германия и Франции - по итогам европейского саммита обнародовала совместную декларацию, направленную на реформирование финансового сектора. Авторы декларации призвали к "большей транспарентности финансовых рынков" во избежание повторения кризисов, подобных недавнему. Как заявил Г.Браун, комментируя декларацию, Евросоюз нуждается в реформах, которые позволяли бы предвидеть глобальные отклонения на финансовых рынках и предупреждать дальнейшие кризисные явления.

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