Порошенко: Соглашение о ЗСТ с ЕС будет технически готово к подписанию до конца года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко сегодня в ходе встречи с руководителями производственных профсоюзов.

Он отметил, что на сегодняшний день вариант документа на английском языке уже согласован с украинской версией.

«У нас есть все основания считать, что до конца текущего года техническую процедуру, включая перевод на все языки стран членов Евросоюза, мы завершим», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 19 июля с.г. в Брюсселе представители Украины и Европейской комиссии парафировали текст соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

3 октября представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев заявил, что на данный момент продолжается процедура подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Я надеюсь, что мы в ближайшее время завершим внутренние государственные процедуры, необходимые для подписания», - сказал К.Елисеев.

По его словам, европейская сторона осуществляет техническую подготовку документа к подписанию, в том числе перевод на все 23 официальных языка Евросоюза.

К.Елисеев отметил, что также необходимой является юридическая сверка текста соглашения, а также всех переводов.