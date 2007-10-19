Живых под завалами дома Днепропетровске не было с самого начала

Все 23 погибших в жилом доме Днепропетровска получили смертельные травмы в момент взрыва газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Государственной комиссии по техногенной экологической безопасности вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, время и причина смерти погибших установлены судебно-медицинской экспертизой.

А.КЛЮЕВ отметил, что теперь в больницах остается 16 пострадавших от взрыва. Двое из них – 14-летняя девочка и 72-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии.

А.КЛЮЕВ сказал, что все другие госпитализированные в ближайшее время будут выписаны из больниц.

Как сообщал УНИАН, взрыв бытового газа в 10-этажном доме №127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября.

Сегодня в 16.00 на месте разрушенного дома были завершены аварийно-спасательные работы. Тела 23 погибших человек (жителей дома и гостей) изъяты из-под завалов и опознаны.