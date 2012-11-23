Янукович планирует официальные визиты в ОАЭ и Катар

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента со ссылкой на советника главы государства - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрея Гончарука.

Во время визита в ОАЭ В.Янукович проведет встречи с Президентом шейхом Халифой бин Заидом Аль Нагаяном, вице-президентом, премьер-министром шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, а также наследным принцем эмирата Абу Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном.

В Катаре предусматриваются переговоры с Эмиром страны шейхом Хамадом бин Халифой Аль Тани и премьер-министром, министром иностранных дел шейхом Хамадом бин Джасимом бин Джабером Аль Тани.

Особое внимание стороны уделят актуальным вопросам украинско-эмиратского и украинско-катарского сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической, научно-технической и инвестиционной сферах.

В Абу-Даби Президент Украины также планирует принять участие в работе украинско-эмратского бизнес-форума, а в Досе – посетить презентацию украинских «Национальных проектов» в рамках организованного Гостинвестпроектом «роуд-шоу». Проведение этих мероприятий будет содействовать развитию непосредственных контактов между деловыми кругами Украины, ОАЭ и Катара, а также учреждению и реализации совместных взаимовыгодных бизнес-проектов.

По результатам визитов предусмотрено подписание ряда двусторонних документов, в частности о предоставлении взаимной правовой помощи и сотрудничества в авиационной области с ОАЭ, а также о либерализации визового режима с Государством Катар.

«Бесспорно, визиты Президента Украины в Объединенные Арабские Эмираты и Государство Катар дадут импульс дальнейшему углублению двустороннего политического диалога со странами Персидского залива, а также будут способствовать активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, аграрной, научно-технической и других областях, представляющих взаимный интерес», - сказал А.Гончарук.