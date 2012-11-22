СМИ: Украина увеличивает зависимость от ядерного топлива из России

За последние девять месяцев доля последнего в денежном выражении снизилась с 30% до 10%. А сами российские тепловыделяющие сборки стали дороже на 10%. Эксперты не видят оснований для их подорожания и считают, что Украина постепенно отказывается от диверсификации поставок ядерного топлива, пишет газета «КоммерсантЪ-Украина».

Госстат сообщает, что в январе-сентябре этого года НАЭК "Энергоатом" импортировала ядерное топливо на сумму $466,2 млн. На долю тепловыделяющих сборок российской топливной компании ТВЭЛ пришлось $421,2 млн, или 90% всей суммы. Объем закупок у американской Westinghouse Electric Sweden AB составил $44,9 млн (10%). По итогам девяти месяцев прошлого года на российские сборки приходилось $234,5 млн (70%), на американские — $100,8 млн (30%). Украина подписала контракт с этой компанией в 2008 году. В "Энергоатоме" отмечают, что это самое масштабное снижение доли Westinghouse с 2009 года.

КоммерсантЪ отмечает, что вчера обе компании комментариев не предоставили. Однако источник "Ъ" в департаменте по закупкам ядерного топлива "Энергоатома" сообщил, что снижение закупок у Westinghouse было связано с ремонтными работами на Южно-Украинской АЭС в июле-августе этого года. Высокопоставленный источник "Ъ" в Кабмине пояснил, что снижение объемов закупок объясняется реакцией российской стороны на работу с американскими поставщиками. "В ТВЭЛ нам неоднократно заявляли, что не заинтересованы в создании совместного предприятия по производству в Украине тепловыделяющих элементов, если оно не сможет полностью загрузить действующие реакторы,— говорит собеседник "Ъ".— Чтобы не обострять отношения в период подписания договора о создании совместного предприятия с ТВЭЛ, поставки со стороны Westinghouse производились в меньшем объеме".

Между тем увеличение зависимости Украины от поставок топлива из России уже повлекло за собой отрицательные последствия. Так, по данным Минэнерго, с начала года стоимость топлива ТВЭЛ выросла на 9,6%. Источник "Ъ" в Кабмине объясняет это мировыми тенденциями. "Цена урана и его обогащения выросла повсеместно",— отмечает он.

Впрочем, член комитета Верховной рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гудыма отмечает, что уран, который используется для производства российских тепловыделяющих сборок, в основном поставляется из Украины, и цены на него не росли.