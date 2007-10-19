Доллар упал до рекордного минимума относительно корзины валют в четверг после того, как результаты "Bank of America" за третий квартал оказались ниже прогнозов, и возродил страхи по поводу замедления экономики США. Низкая прибыль второго по величине банка США, причиной которой стали растущие кредитные убытки, спровоцировала снижение фьючерсов и повышение цен U.S. Treasuries на ожиданиях, что это заставит ФРС снизить ключевую ставку.

Как сообщает ЛигаБизнесИнформ со ссылкой на "Reuters", йена укрепилась относительно доллара, потому что инвесторы стали менее склонными к риску и возобновили операции carry trade, в которых они покупают высокодоходные валюты с помощью финансов, которые они получают, одалживая низкодоходные валюты, такие как йена. Йена дорожает относительно доллара четвертый день подряд, это самый долгий период такого роста с момента снижения учетной ставки ФРС 17 августа.

Евро также достиг рекордного максимума относительно доллара. К 16:45 евро вырос на 0,6% до $1,4290. Относительно йены евро упал на 0,4 % до 165,31, тогда как доллар снизился против иены на 1% до 115,65, что близко к двухнедельному минимуму.

Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к шести основным валютам мира, снизился на 0,71 % до 77,570. Доллар был ослаблен и до выхода отчета о прибыли Bank of America в связи с неутешительными данными о рынке жилья в США, которые означают, что ФРС может снова сократить ключевую ставку в этом месяце, чтобы предотвратить замедление экономики.