Яценюк и Лавров «ищут точки соприкосновения»

Россия завершила формирование состава комиссии по демаркации сухопутной границы между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ после официальных переговоров делегаций двух стран Украины и России во главе с министрами иностранных дел и руководителями приграничных областей.

«Уже завершено формирование российской делегации, которая и составит костяк российской части совместной демаркационной комиссии», - сказал С.ЛАВРОВ.

По его словам, в ближайшие дни предложения по составу комиссии будут внесены на рассмотрение Правительства РФ. С.ЛАВРОВ также выразил надежду, что состав комиссии в ближайшее время будет одобрен.

В тоже время, по словам главы российского МИДа, делегации продолжают работу по вопросу делимитации Азовского моря и Керченской протоки, а также Черного моря.

«Работа идет предельно по-деловому, убежден, что решение всех связанных с этими областями вопросов будет найдено», - сказал он.

В свою очередь, А.ЯЦЕНЮК отметил, что фактически комиссии по демаркации сухопутной границы уже работают, и у них установлен «рабочий уровень отношений».

Относительно делимитации Азово-Керченской акватории, по словам А.ЯЦЕНЮКА, стороны «ищут точки соприкосновения».

«Мы в положительном переговорном процессе», - добавил он.