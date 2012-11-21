В Луцке презентовали 8 национальных проектов

Как сообщили УНИАН в Волынском региональном центре по инвестициям и развитию, об этом шла речь сегодня на круглом столе на тему: «Деятельность Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины: новые подходы и возможности сотрудничества». Это первая из серии презентаций национальных проектов, которые будут реализовываться в 11 регионах Украины. В рамках завершающих конференций будет обнародован Инвестиционный Атлас Украины, работа над которым велась на протяжении года.

Во время презентации заместитель директора Департамента национальных проектов Владимир Соботюк сообщил, что согласно Договору о сотрудничестве между Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, Волынской областной государственной администрацией и Волынским областным советом, который был подписан в мае этого года, в Волынской области планируются к реализации 8 национальных проектов.

Как рассказал УНИАН заместитель директора Волынского регионального центра по инвестициям и развитию Анатолий Банера, первоочередным проектом, который будет реализовываться в Луцке в 2013 году, будет строительство областного перинатального центра, стратегического для решения проблем материнства и детства в области. Финансирование будет осуществляться из трех источников: областного и госбюджета, а также Госинвестпроекта. Предварительная сумма, необходимая для реализации проекта, составляет приблизительно 40 млн грн.

Для реализации нацпроекта «Теплый дом» в Украине выбраны 4 пилотных города. В Волынской области это будет город Нововолынск, отметил А.Банера. По его словам, в настоящее время на украинский рынок в рамках этого проекта готовы зайти инвесторы, которые намерены вложить в него около 450 млн грн.

Еще один национальный проект, который будут реализовывать Украине, а следовательно и в Волынской области, - «Открытый мир». В нем примет участие 52 учебных заведения региона. Суть его заключается в том, что будут отобраны учителя 7-х классов, которые пройдут обучение и получат соответствующий сертификат для дальнейшего внедрения в этих школах интерактивного обучения. Сумма, необходимая для реализации этого проекта в регионе, уточняется, однако известно, что в целом в Украине он будет широкомасштабным и на его реализацию необходим будет миллиард гривен, рассказал А.Банера.

Также он отметил, что сейчас продолжается активная подготовка к запуску уже в конце 2013 года Волынского инвестиционного веб-портала.

«Любой инвестор сможет зайти на этот сайт и посмотреть на объект, что его интересует. Таким образом мы максимально сделаем наш регион инвестиционно привлекательным через открытость и доступ к информации», - отметил заместитель директора Волынского регионального центра из инвестиций и развития.