Медики ищут пути локализации вспышки гепатита в Крыму

С целью локализации вспышки гепатита “А” в крымском городе Щелкино медики рекомендуют провести иммунизацию школьников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В частности, говорится в сообщении Минздрава, учитывая низкую заболеваемость вирусным гепатитом А в предыдущие годы, что привело к формированию широкой прослойки неиммунных лиц (по расчетным данным около 70%), рекомендуется провести иммунизацию людей групп риска (школьников, работников медицинских и педагогических заведений и др.) по предварительному скрининговому определению к данному вирусу.

По данным Минздрава, с начала сентября по настоящее время в г. Щелкино Ленинского района АРК вирусным гепатитом заболело 54 чел., из которых 17 детей. Все больные госпитализированы в инфекционные отделения Ленинской ЦРБ и Щелкинской городской больницы. Течение болезни - средней и легкой степени тяжести.

На месте вспышки инфекционного заболевания работала комиссия Минздрава Украины с целью установления причин возникновения вспышки, источника и факторов передачи вируса гепатита “А” и предоставления практической помощи в проведении профилактических, противоэпидемических и лечебных мероприятий. Как отмечается в заключении комиссии, данные вирусологического анализа дают основания допускать ведущую роль водного фактора у вспышки заболевания.

В настоящее время усилен контроль за работой водопроводной и канализационной сетей, используются для этого все доступные технические и лабораторные методы. Продолжается мониторинг циркуляции антигена вируса гепатита “А” в сточных водах.

На случай увеличения случаев гепатита А на базе поликлиники Щелкинской горбольницы развернуто отделение для лечения больных, отметили в Минздраве Украины.