В Донецке задержан эксгибиционист - ему светит 5 лет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, правоохранители по заявлению директора школы установили и задержали злоумышленника, который жил один неподалеку от школы и был склонен эксгибиционизму, чем очень пугал школьниц. На его поиски были ориентированы все патрульные наряды, несшие службу в данном районе, к розыску подозреваемого подключились и участковые инспектора милиции.

После задержания, несмотря на то, что школьницы его узнали, мужчина не хотел признаваться в содеянном. Но в отношении него на этой неделе уже было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное лицом, ранее судимым за хулиганство). Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.