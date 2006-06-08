Комиссия КГГА расследует гибель человека в Киевском зоопарке

По факту трагической гибели человека в Киевском зоопарке, а также с целью выяснения обстоятельств, которые привели к несчастному случаю, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением создал комиссию, которую возглавила и.о. заместителя председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, согласно распоряжению, срок выяснения обстоятельств – 10 дней.

Отдельно комиссии поручено в месячный срок провести проверку состояния финансово-хозяйственной деятельности зоопарка.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 4 июня, в Киевском зоопарке львица загрызла мужчину, который пробрался к ней в вольер. Как установил судмедэксперт, смерть наступила практически мгновенно. Погибший - 45-летний гражданин Украины, уроженец Азербайджана.