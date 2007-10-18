На выходные синоптики прогнозируют похолодание

19 октября по прогнозам синоптиков в западных областях Украины будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток 5-10°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, только днем в северных и Винницкой областях дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 11-16°, в Крыму 17-22°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 20-21 октября сохранится облачная погода с прояснениями. Временами дожди (днем 20 октября небольшие), в Карпатах с мокрым снегом, только 20 октября в восточных областях, Крыму и Приазовье преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 20 октября в западной половине - северо-западный, 7-12 м/с, 21 октября в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем в западных и северных областях 4-9°, на остальной территории 10-15°; в Крыму и Приазовье ночью 6-11° тепла, днем 15-20°; в Карпатах ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.

22-23 октября временами пройдут дожди, на западе местами с мокрым снегом (22 октября в южной части, а ночью и в северных областях небольшие дожди, в восточной части без осадков). Температура в южной части и восточных областях ночью 5-10° тепла, на побережье морей до 13°, днем 11-15°, в Крыму до 18°; в западной части ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла; на остальной территории ночью 1-7° тепла, днем 7-12°.

В г. Киеве и области 19 октября ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдет дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 13-15°; по области ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

20-21 октября будет облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь (днем 20 октября и ночью 21 октября небольшой). Ветер северо-западный с переходом в юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9°.

22-23 октября будет идти дождь (ночью 22 октября небольшой). Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.