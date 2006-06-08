Акционерам ”Укртелекома” в выходной не отоспаться

Собрание акционеров ОАО “Укртелеком”, которое было начато 26 апреля с.г., продолжит работу 10 июня, в субботу, в 9.00. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к Министерству транспорта и связи, пожелавший остаться неназванным.

Председатель правления ОАО «Укртелеком» Георгий ДЗЕКОН отказался давать какие-либо комментарии, однако сообщил корреспонденту УНИАН, что завтра будет опубликована информация относительно продолжения собрания, не уточнив при этом никаких деталей.

Министр транспорта и связи Виктор БОНДАРЬ также отказался обсуждать этот вопрос и посоветовал обратиться в Фонд государственного имущества, который управляет контрольным пакетом ОАО “Укртелеком”.

В то же время, в Фонде государственного имущества корреспонденту УНИАН сообщили, что на сегодня не располагают информацией о дате продолжения работы собрания.

Как сообщал УНИАН, в собрании акционеров ОАО “Укртелекома”, которое началось 26 апреля с.г., был объявлен перерыв в связи с тем, что правительством Украины не был принят финансовый план «Укртелекома» на 2006 год. Собрание должно было продолжиться в течение нескольких дней после принятия финплана Кабмином. Промежуточная дата была назначена на 30 мая, однако и в тот день собрание не состоялось.

7 июня с.г. Кабмин утвердил финплан “Укртелекома” на 2006 год.

В собрании 26 апреля принимали участие 447 акционеров, из них 20 - юридические лица. Всего на собрании было зарегистрировано 17 млрд. 599 млн. акций, что составляет 97,84% общего числа акций. Государству принадлежит 92,86% акций компании.

26 апреля акционеры изменили состав Наблюдательного совета, избрав председателем НС советника Президента Украины Юрия РУБАНА, распределили чистую прибыль, которая сотавила за 2005 год 519,1 млн. грн.: 40% - на выплату дивидендов, 30% - на развитие «Укртелекома», 5% - в резервный страховой фонд, 25% - в резервный фонд для стимулирования работников «Укртелекома».

ОАО "Укртелеком" контролирует свыше 80% рынка местной телефонии, обслуживая около 10 млн. абонентов, владеет наиболее разветвленной первичной сетью ВОЛС общей протяженностью свыше 16 тыс. км.